Житель Екатеринбурга осужден пожизненно за кражу, убийство и разбой

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Мужчина употреблял алкоголь вместе со своим знакомым, находясь в лесопарке. В какой-то момент осужденный украл у приятеля удочку и скрылся.
Позже, заметив, что потерпевший разыскивает похищенную вещь, екатеринбуржец вооружился ножом и спрятался в кустах. Выждав момент, он напал на знакомого и ранил его в шею и грудную клетку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Нанося удары потерпевшему, мужчина заметил свидетеля преступления и набросился на него. В результате нанесенных ножевых ударов свидетель скончался на месте происшествия. Забрав имущество потерпевшего и убитого, он решил скрыться.
Заметив, что мимо идет девушка, осужденный решил напасть и на нее и попытался выхватить у нее сумку. Однако девушка ее не отдала и сумела убежать.
Суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению в ИК особого режима.
Напомним, 12 июля 2021 года женщина из Нижнего Тагила зарезала своего слепого сожителя во время ссоры.