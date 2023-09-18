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Житель Екатеринбурга осужден пожизненно за кражу, убийство и разбой

Житель Екатеринбурга осужден пожизненно за кражу, убийство и разбой

18 сентября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Мужчина из Екатеринбурга пытался убить своего знакомого, зарезал свидетеля преступления, а также напал на девушку. Происшествие случилось вечером 12 июня 2022 года.

Мужчина употреблял алкоголь вместе со своим знакомым, находясь в лесопарке. В какой-то момент осужденный украл у приятеля удочку и скрылся.

Позже, заметив, что потерпевший разыскивает похищенную вещь, екатеринбуржец вооружился ножом и спрятался в кустах. Выждав момент, он напал на знакомого и ранил его в шею и грудную клетку, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нанося удары потерпевшему, мужчина заметил свидетеля преступления и набросился на него. В результате нанесенных ножевых ударов свидетель скончался на месте происшествия. Забрав имущество потерпевшего и убитого, он решил скрыться.

Заметив, что мимо идет девушка, осужденный решил напасть и на нее и попытался выхватить у нее сумку. Однако девушка ее не отдала и сумела убежать.

Суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению в ИК особого режима.

Напомним, 12 июля 2021 года женщина из Нижнего Тагила зарезала своего слепого сожителя во время ссоры.

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