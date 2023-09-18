Житель Нижнего Тагила хотел заработать на просмотре сайтов и лишился 600 тысяч

Далее ему сказали, что заплатят за оценку бронирования мест в отелях. Для этого тагильчанину нужно было зарегистрироваться на сайте и осуществлять пополнение аккаунта через неизвестного, который называл сумму и номера банковских карт. В результате мужчине рекомендовали привязать к сайту свою банковскую карту, куда ему прислали бы «зарплату».