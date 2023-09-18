Житель Нижнего Тагила хотел заработать на просмотре сайтов и лишился 600 тысяч

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Пострадавший мужчина — работник градообразующего предприятия. Аферисты рассказали ему, что за просмотр одной интернет-страницы ему заплатят 100 рублей, а таких страниц множество. Он согласился и сразу же получил четыре ссылки. Просмотрев эти страницы, он получил на свою карту 400 рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Далее ему сказали, что заплатят за оценку бронирования мест в отелях. Для этого тагильчанину нужно было зарегистрироваться на сайте и осуществлять пополнение аккаунта через неизвестного, который называл сумму и номера банковских карт. В результате мужчине рекомендовали привязать к сайту свою банковскую карту, куда ему прислали бы «зарплату».
Деньги начислялись на сайт, поэтому ужину нужно было их якобы вывести оттуда на свою карту. Но вместо этого, он лишился своих же денег. Тогда он и понял, что его обманули.