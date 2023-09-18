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Published Сегодня, 07:28

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Житель Нижнего Тагила хотел заработать на просмотре сайтов и лишился 600 тысяч

Житель Нижнего Тагила хотел заработать на просмотре сайтов и лишился 600 тысяч

18 сентября 2023, 07:28
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле мошенники обманули 36-летнего местного жителя. Мужчине через мессенджер предложили заработать на просмотре интернет-страниц отелей.

Пострадавший мужчина — работник градообразующего предприятия. Аферисты рассказали ему, что за просмотр одной интернет-страницы ему заплатят 100 рублей, а таких страниц множество. Он согласился и сразу же получил четыре ссылки. Просмотрев эти страницы, он получил на свою карту 400 рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Далее ему сказали, что заплатят за оценку бронирования мест в отелях. Для этого тагильчанину нужно было зарегистрироваться на сайте и осуществлять пополнение аккаунта через неизвестного, который называл сумму и номера банковских карт. В результате мужчине рекомендовали привязать к сайту свою банковскую карту, куда ему прислали бы «зарплату».

Деньги начислялись на сайт, поэтому ужину нужно было их якобы вывести оттуда на свою карту. Но вместо этого, он лишился своих же денег. Тогда он и понял, что его обманули.

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#Нижний Тагил#Деньги#Обман#Карта#Мошенники#Отели#Аферисты#Дарья Сорокина
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