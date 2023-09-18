Житель Свердловской области выплатит 80 тысяч подростку за распыление аэрозоля в лицо

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В день происшествия мальчик со своей семьей и собакой гулял около Белоярского водохранилища. Мужчина, который шел мимо, испугался собаку и брызнул в лицо ребенку аэрозоль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мальчик после этого стал жаловаться на боль в глазах. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Прокурор обратился в суд с требованием о том, чтобы взыскать с мужчины компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование.
Напомним, суд обязал «Свердловскавтодор» выплатить 10-летнему ребенку из Екатеринбурга 100 тысяч рублей за полученные им травмы в дорожной аварии.