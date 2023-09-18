tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Житель Свердловской области выплатит 80 тысяч подростку за распыление аэрозоля в лицо

Житель Свердловской области выплатит 80 тысяч подростку за распыление аэрозоля в лицо

18 сентября 2023, 08:48
Фото: Midjourney
Житель свердловского поселка Белоярский выплатит мальчику компенсацию за то, что он распылил ему в лицо перцовый баллончик. Инцидент случился 25 августа 2021 года.

В день происшествия мальчик со своей семьей и собакой гулял около Белоярского водохранилища. Мужчина, который шел мимо, испугался собаку и брызнул в лицо ребенку аэрозоль, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мальчик после этого стал жаловаться на боль в глазах. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Прокурор обратился в суд с требованием о том, чтобы взыскать с мужчины компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование.

Напомним, суд обязал «Свердловскавтодор» выплатить 10-летнему ребенку из Екатеринбурга 100 тысяч рублей за полученные им травмы в дорожной аварии.

10-летний ребенок из Екатеринбурга получит компенсацию за травмы в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Свердловской области взыскал 900 тысяч с МРСК за детскую травмуВодитель грузовика в Талице выплатит миллион рублей за смертельное ДТПМужчина пытался дать взятку начальнику ИК в Свердловской области
#Общество#Происшествия#Ребенок#Прокуратура#Суд#Компенсация#Пострадавший#ЧП#Белоярский#Поселок#Елизавета Зиборова#Перцовый баллончик#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Сегодня, 06:46
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:29
Испортили все выходные: жители Нижнего Тагила жалуются на смог от выбросов
Сегодня, 08:19
Тагильская певица Светлана Кашина стала победителем национального конкурса «Родники»
16 сентября, 11:39
«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного дела
15 сентября, 08:48
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
14 сентября, 12:07