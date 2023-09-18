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Жители Екатеринбурга пожаловались на строительство исправцентра возле школы

Жители Екатеринбурга пожаловались на строительство исправцентра возле школы

18 сентября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Жителям Екатеринбурга не понравилось строительство исправительного центра поблизости со школой. Строительство ведется на Уктусе.

Некоторые жители района взволновались из-за стройки. Их пугает, что в исправцентре могут находиться те граждане, которых судили за тяжкие преступления, пишет Ура.ру.

Я живу в частном доме в 20 метрах от забора, где будет располагаться исправительный центр. У меня внучка пяти лет, у соседей детишки маленькие, слева сосед — у него тоже внук есть, — рассказал житель Геннадий.

Также жители ЖК «Просторы» написали жалобу на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова, губернатора Евгения Куйвашева и мэра города Алексея Орлова.

В письме они указали все свои опасения от соседства исправительной колонии, садика, школы и жилых домов.

В ГУФСИН подтвердили, что на Уктусе планируют запустить исправительный центр на 197 осужденных мужчин. Но вопрос о его создании обсудят только этой осенью.

Жителей попросили не беспокоиться и отметили, что исправцентр — это не колония, ведь все осужденные ходят на предприятия, где трудятся с другими людьми.

Ранее исправительный центр планировали строить в Нижнем Тагиле. Тогда губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что повода для беспокойства нет, так как люди там уже встали на путь исправления.

Три исправительных центра для осужденных появятся в Свердловской области
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