Жители Екатеринбурга пожаловались на строительство исправцентра возле школы

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Некоторые жители района взволновались из-за стройки. Их пугает, что в исправцентре могут находиться те граждане, которых судили за тяжкие преступления, пишет Ура.ру.
Я живу в частном доме в 20 метрах от забора, где будет располагаться исправительный центр. У меня внучка пяти лет, у соседей детишки маленькие, слева сосед — у него тоже внук есть, — рассказал житель Геннадий.
Также жители ЖК «Просторы» написали жалобу на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова, губернатора Евгения Куйвашева и мэра города Алексея Орлова.
В письме они указали все свои опасения от соседства исправительной колонии, садика, школы и жилых домов.
В ГУФСИН подтвердили, что на Уктусе планируют запустить исправительный центр на 197 осужденных мужчин. Но вопрос о его создании обсудят только этой осенью.
Жителей попросили не беспокоиться и отметили, что исправцентр — это не колония, ведь все осужденные ходят на предприятия, где трудятся с другими людьми.
Ранее исправительный центр планировали строить в Нижнем Тагиле. Тогда губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что повода для беспокойства нет, так как люди там уже встали на путь исправления.