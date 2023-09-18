Жители Москвы и Подмосковья начали чаще банкротиться

Согласно данным экспертов, число случаев банкротства растет. За первый квартал 2023 года в России было признано банкротами 76 тысяч человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Оказалось, что сейчас общество воспринимает эту процедуру как норму, и граждане больше не стесняются обращаться за помощью в тяжелых финансовых ситуациях.