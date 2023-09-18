Жители Москвы и Подмосковья начали чаще банкротиться

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Это подтверждают результаты исследования «ЮРЛ Групп», которые получило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно данным экспертов, число случаев банкротства растет. За первый квартал 2023 года в России было признано банкротами 76 тысяч человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Оказалось, что сейчас общество воспринимает эту процедуру как норму, и граждане больше не стесняются обращаться за помощью в тяжелых финансовых ситуациях.
Больше всего случаев банкротства зарегистрировано в Москве (3638 человек) и Московской области (3630 человек).
По результатам анализа основных причин обращений по банкротству в Подмосковье выяснилось, что самая распространенная причина — неспособность выплатить кредит из-за снижения доходов (примерно 42% случаев). На втором месте — потеря работы (около 26%).
Люди также часто не спешат регистрировать свою неспособность платить кредиты, боясь приставов и судебных преследований (15% случаев). Также некоторые опасаются более серьезных последствий, таких как уголовная ответственность (не более 10% случаев).
Средний доход жителей Подмосковья, обратившихся за помощью по банкротству, около 45 тысяч рублей в месяц. Однако средний размер их долга составляет около 1,8 миллиона рублей, как указывается в исследовании.