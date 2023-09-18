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Жительница Верхней Пышмы ищет виновных в смерти матери после ярмарки

Жительница Верхней Пышмы ищет виновных в смерти матери после ярмарки

18 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI
В Верхней Пышме местная жительница хочет наказать виновных в смерти ее матери. Пожилая женщина скончалась после того, как сходила на ярмарку в центре города.

Людмиле было 73 года. Она умерла в одной из больниц Екатеринбурга. Причина смерти, указанная в документах — перелом плеча, пишет Е1.

Началось все с того, что пенсионерка пошла на ярмарку, где поскользнулась, упала и ударилась о ледяной ком. Ее дочь Татьяна хочет, чтобы виновные понесли наказание.

Известно, что ЧП произошло 26 февраля. В тот день Людмила Михайловна отправилась на ярмарку, чтобы купить продукты и перчатки. Женщина шла в валенках, но все равно поскользнулась. Ударилась пенсионерка плечом, встать самостоятельно она не могла.

После госпитализации дочери Людмилы сказали, что все очень серьезно, и что у ее матери оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением и вывихом.

Женщине сделали операцию, во время которой она потеряла много крови. После этого ей делали переливание крови. Далее ее выписали из больницы. В какой-то момент дочь записала мать на платный прием к доктору, чтобы проверить состояние плечевого сустава. По пути к врачу Люмила потеряла сознание.

Женщину увезли в реанимацию, выяснилось, что у нее внутреннее кровотечение. Ей вновь сделали переливание крови. После этой госпитализации пенсионерка перестала ходить.

Очередной рентген показал, что кости так и не срастаются. Через два месяца семью отправили сделать КТ. Тогда выяснилось, что у Людмилы перелом лопатки и старая гематома размером 14 на 16 сантиметров. Все это грозило ампутацией руки. Врачи не стали браться ни за какие операции, утверждает дочь.

Женщину перевели лечиться в больницу Верхней Пышмы, где, по данным врачей, она якобы написала отказ от лечения.

Там ее все же прооперировали, а потом перевели в больницу в Екатеринбург. Здесь ей сделали еще одну операцию — удалили часть сустава и предплечье. Женщина вновь прошла через реанимацию и вернулась в обычную палату.

Лечащий врач сообщал, что ситуация нормализовалась. Дочь успокоилась и уехала на выходные на отдых. Тогда и раздался звонок отца, который сказал, что мать умерла. В прокуратуре Татьяне ответили, что в той ярмарке в центре города не найдено никаких нарушений.

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