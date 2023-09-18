Жительница Верхней Пышмы ищет виновных в смерти матери после ярмарки

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Людмиле было 73 года. Она умерла в одной из больниц Екатеринбурга. Причина смерти, указанная в документах — перелом плеча, пишет Е1.
Началось все с того, что пенсионерка пошла на ярмарку, где поскользнулась, упала и ударилась о ледяной ком. Ее дочь Татьяна хочет, чтобы виновные понесли наказание.
Известно, что ЧП произошло 26 февраля. В тот день Людмила Михайловна отправилась на ярмарку, чтобы купить продукты и перчатки. Женщина шла в валенках, но все равно поскользнулась. Ударилась пенсионерка плечом, встать самостоятельно она не могла.
После госпитализации дочери Людмилы сказали, что все очень серьезно, и что у ее матери оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением и вывихом.
Женщине сделали операцию, во время которой она потеряла много крови. После этого ей делали переливание крови. Далее ее выписали из больницы. В какой-то момент дочь записала мать на платный прием к доктору, чтобы проверить состояние плечевого сустава. По пути к врачу Люмила потеряла сознание.
Женщину увезли в реанимацию, выяснилось, что у нее внутреннее кровотечение. Ей вновь сделали переливание крови. После этой госпитализации пенсионерка перестала ходить.
Очередной рентген показал, что кости так и не срастаются. Через два месяца семью отправили сделать КТ. Тогда выяснилось, что у Людмилы перелом лопатки и старая гематома размером 14 на 16 сантиметров. Все это грозило ампутацией руки. Врачи не стали браться ни за какие операции, утверждает дочь.
Женщину перевели лечиться в больницу Верхней Пышмы, где, по данным врачей, она якобы написала отказ от лечения.
Там ее все же прооперировали, а потом перевели в больницу в Екатеринбург. Здесь ей сделали еще одну операцию — удалили часть сустава и предплечье. Женщина вновь прошла через реанимацию и вернулась в обычную палату.
Лечащий врач сообщал, что ситуация нормализовалась. Дочь успокоилась и уехала на выходные на отдых. Тогда и раздался звонок отца, который сказал, что мать умерла. В прокуратуре Татьяне ответили, что в той ярмарке в центре города не найдено никаких нарушений.