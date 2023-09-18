Жительница Верхней Пышмы ищет виновных в смерти матери после ярмарки

Женщине сделали операцию, во время которой она потеряла много крови. После этого ей делали переливание крови. Далее ее выписали из больницы. В какой-то момент дочь записала мать на платный прием к доктору, чтобы проверить состояние плечевого сустава. По пути к врачу Люмила потеряла сознание.