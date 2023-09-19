tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

38-летнего жителя Пышмы в галошах ищут третьи сутки

38-летнего жителя Пышмы в галошах ищут третьи сутки

19 сентября 2023, 11:36
Фото: "Лиза Алерт"
38-летний житель Пышмы ушел из дома и не вернулся. Его ищут третьи сутки.

Пропавшего мужчину зовут Александр Иванов. О том, где он, ничего неизвестно с 16 сентября. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины — 180 см, ох худощавый, имеет серые глаза и темные волосы. На момент пропажи на нем была надета темно-синяя куртка и темно-синие штаны с серыми лампасами. Он был обут в галоши.

Мужчину ищут как полицейские, так и добровольцы. Всех тех, кто видел Александра, просят позвонить по телефону: 8 (982) 744-12-45, либо по номеру 112.

В Асбесте почти неделю ищут пропавшую без вести 13-летнюю Викторию Цыганову
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Верхней Пышмой пропала нуждающаяся в помощи пожилая женщинаЖитель Нижнего Тагила таинственно пропал неделю назад38-летнюю жительницу Екатеринбурга в очках ищут больше двух месяцев
#Происшествия#Полиция#Розыск#Александр Иванов#Пропажа#Лиза Алерт#Пышма#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Вчера, 06:46
Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией
Сегодня, 06:50
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Вчера, 13:52
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Вчера, 11:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:29