38-летнего жителя Пышмы в галошах ищут третьи сутки

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Пропавшего мужчину зовут Александр Иванов. О том, где он, ничего неизвестно с 16 сентября. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Рост мужчины — 180 см, ох худощавый, имеет серые глаза и темные волосы. На момент пропажи на нем была надета темно-синяя куртка и темно-синие штаны с серыми лампасами. Он был обут в галоши.
Мужчину ищут как полицейские, так и добровольцы. Всех тех, кто видел Александра, просят позвонить по телефону: 8 (982) 744-12-45, либо по номеру 112.