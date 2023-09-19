Бензин и дизель в Екатеринбурге за минувший месяц стали дороже на два рубля

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По словам водителей, на одной из автозаправочных станций в городе не разливают бензин АИ-95. При этом в августе 2023 года бензин этой марки на одной АЗС «Лукойл» стал стоить 52 рубля, а сейчас уже 54 рубля.
На одной станции «Газпромнефти» этого бензина нет несколько дней, а в «Башнефти» АИ-96 стоит 51 рубль. А цена бензина 98 стала выше на 1 рубль и теперь стоит 66 рублей, рассказали в Свердловскстате.
Также снова подорожало и дизельное топливо. Его стоимость теперь составляет 62 рубля. По словам представителя одной из АЗС, подорожание связано с увеличением биржевых цен. Кроме того, дефицит топлива в Свердловской области не ожидается, пишет Е1.
Напомним, с 4 по 11 сентября 2023 года в Свердловской области бензин и дизель подорожали почти на 5%.