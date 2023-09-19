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Движение по дорогам на Муринских прудах в Тагиле будет открыто по временной схеме

Движение по дорогам на Муринских прудах в Тагиле будет открыто по временной схеме

19 сентября 2023, 15:00
Фото: tagilcity.ru
Многострадальный «долгоиграющий» проект по строительству дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле сдвинулся с мертвой точки. Уже в начале октября 2023 года по временной схеме будет открыто движение по новым автомобильным развязкам этого объекта.

На 2023 год в рамках проекта по ремонту дорог на Муринских прудах необходимо было закончить строительство развязок по Черноисточинскому шоссе и перекрестку Захарова-Смелянского, которые раньше не отвечали стандартам. Все запланированные работы завершаются в соответствии со сроками. В настоящее время осуществляется строительство тротуаров по улице Удовенко и по Уральскому проспекту.

Заканчивается и благоустройство этой территории. Уже вывезли излишний грунт и бетонолом, оставшийся после строительства транспортных развязок, а рабочие приступили к укладке нового плодородного слоя и посадке газонов.

Улица Удовенко — это такой «долгоиграющий» проект. Когда-то в далекие годы он был сделан не по проекту, поэтому ввести дороги в эксплуатацию и официально открыть на них движение не предоставлялось возможным. Тяжело было объяснить жителям, почему такая ситуация произошла. В этом году мы предусмотрели финансовые средства из местного бюджета и внесли изменения в действующий проект. Вот сейчас здесь немножко другие развязки. На данный момент движение будет открыто по временной схеме, — сообщил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Ремонт дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.Ремонт дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.Ремонт дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.
Ремонт дорог на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru
Дороги отремонтируют на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
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Уже в 2024 году работники подрядной организации оборудуют здесь велодорожки, установят дорожные знаки, светофоры и остановочные павильоны. В документации предусмотрены посадка газонов и кустарников, установка наружного освещения и утилизация мусора. Полное завершение проектных работ состоится в октябре следующего года, тогда же состоится официальное открытие движения этого участка автодороги.

Вот тоже много вопросов задают велосипедисты Нижнего Тагила: а где можно приехать и покататься на велосипеде? Скоро это можно будет осуществить в экологически чистом месте, в спальном районе, рядом с экопарком, рядом с прудом, лесопарковой зоной. Все работы ведутся в графике. Погода нам благоприятствует. Поэтому я не вижу причин, чтобы не закончить их в срок, — добавил Владислав Пинаев.
Велодорожки на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.Велодорожки на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.
Велодорожки на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru
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