Движение по дорогам на Муринских прудах в Тагиле будет открыто по временной схеме

На 2023 год в рамках проекта по ремонту дорог на Муринских прудах необходимо было закончить строительство развязок по Черноисточинскому шоссе и перекрестку Захарова-Смелянского, которые раньше не отвечали стандартам. Все запланированные работы завершаются в соответствии со сроками. В настоящее время осуществляется строительство тротуаров по улице Удовенко и по Уральскому проспекту.