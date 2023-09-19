Эксперт назвал услуги, которые система образования обязана предоставлять бесплатно

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Однако стоит уточнить, что основные элементы образовательной системы должны предоставляться бесплатно, пишет ИА RuNews24.ru
Прежде всего, это касается обучения. Все предметы, которые являются обязательными, должны преподаваться бесплатно. Платными могут быть только дополнительные занятия, репетиторство или участие в секциях. В таком случае, платежи производятся по желанию и заключаются в договоре об оказании дополнительных образовательных услуг.
Также стоит отметить, что покупка учебников, рабочих тетрадей и пособий не является обязательной для родителей по закону. Идеальная ситуация предполагает наличие необходимых учебников в школьной библиотеке в нужном количестве. Однако на практике не всегда хватает нужных книг, а доступные варианты могут быть старыми и изношенными. В таком случае родители имеют два варианта: обжаловать положение дел перед директором и соответствующими органами или сами приобрести необходимые материалы. Опыт показывает, что чаще всего родители выбирают второй вариант.
Необходимое оснащение учебного кабинета предметами должно производиться за счет государственных средств. Никто не имеет права требовать от родителей оплату за такие предметы, как доски, парты, стеллажи, окна или занавески. Однако, если все родители добровольно решают установить например, кулер или проектор в классе, это не запрещается.
То же самое относится к ремонту. Государство оплачивает необходимые работы по ремонту, но если родители желают улучшить условия, они сами несут финансовые расходы.