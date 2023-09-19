Эксперт назвал услуги, которые система образования обязана предоставлять бесплатно

Также стоит отметить, что покупка учебников, рабочих тетрадей и пособий не является обязательной для родителей по закону. Идеальная ситуация предполагает наличие необходимых учебников в школьной библиотеке в нужном количестве. Однако на практике не всегда хватает нужных книг, а доступные варианты могут быть старыми и изношенными. В таком случае родители имеют два варианта: обжаловать положение дел перед директором и соответствующими органами или сами приобрести необходимые материалы. Опыт показывает, что чаще всего родители выбирают второй вариант.