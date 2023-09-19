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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:19

ФСБ заподозрила балетмейстера из Талицы в крупном мошенничестве

ФСБ заподозрила балетмейстера из Талицы в крупном мошенничестве

19 сентября 2023, 14:13
Фото: 1MI
Балетмейстер культурного центра в Талице стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве — постановщицу танцев подозревают в фиктивном трудоустройстве знакомой на должность аккомпаниатора.

Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на источник в СК сообщает, что женщина получала зарплату с 2017 года — за это время сумма выплат составила 2,3 миллиона рублей. При этом никто из работников центра ни разу не видел коллегу по цеху вживую.

По информации журналистов, балетмейстер отрицает растрату средств, заявляя, что все деньги ушли на нужды учреждения. Сейчас показания подозреваемой проверяют сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Лесном местного чиновника приговорили к штрафу за получение взятки в 720 тысяч рублей.

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#Общество#Культура#Свердловская область#ФСБ#Мошенничество#Театр#Мошенники#Григорий Орлов
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