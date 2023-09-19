Количество парковочных мест на проспекте Мира в Нижнем Тагиле не изменится

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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С началом ремонта участка дороги по проспекту Мира у тагильчан появились вопросы по количеству мест для парковки автомобилей, сообщили TagilCity.ru в Службе заказчика городского хозяйства.
Выяснилось, что по ГОСТу места для авто нельзя размещать на участках дорог рядом с поворотами — это ограничивает зону видимости, поэтому часть уже привычных парковок перенесли.
Жители города видят все недочеты выполненных работ, обращаются к нам с просьбой устранить их. По условиям безопасности мы были вынуждены перенести часть парковок в другие места. Где-то их убрали, а где-то добавили. У нас не было задачи уменьшить количество мест остановки для частных автомобилей, — рассказал заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.
До реконструкции трамвайные остановки здесь были совмещены с автобусными. Сейчас же все сделано по стандартам безопасности и созданы условия для правильного обхода транспорта. Напомним, трамваи обходят спереди, автобусы — сзади.
Дорога по проспекту Мира сделана по национальной программе БКАД. В конце сентября она будет готова к сдаче. Все, как и планировалось — в срок, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Уже в конце сентября 2023 года все работы по благоустройству автодороги и тротуаров на проспекте Мира в Нижнем Тагиле завершатся и будут оцениваться специальной комиссией.