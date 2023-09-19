Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
9–10 сентября в Екатеринбурге прошли выборы депутатов городской Думы. Явка составила 20,4%, всего проголосовали 224,8 тысячи горожан. По новым правилам в Гордуме восьмого созыва будет 35 депутатов: 10 человек по партийным спискам, остальные конкурировали на одномандатных избирательных округах.
Конкуренция была жесткой: в результате выборов мандата лишились 16 депутатов предыдущего созыва. Кто же они?
Часть депутатов из прошлого списка избираться по разным причинам и не собиралась: в предвыборной гонке они активного участия не принимали, а некоторые — даже не регистрировались в качестве кандидатов в депутаты.
Причины на это у каждого могли быть разными, считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, модератора Экспертного Клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин. К примеру, часть из них ранее баллотировалась от «Единой России», а в этом году аналогичного предложения им не поступило. Вероятно, они предпочли самостоятельно в политике больше не участвовать (например, вице-спикер Гордумы Виктор Тестов еще в апреле объявил, что заканчивает депутатскую карьеру, хотя причин своего решения не объяснил).
Вот потерявшие кресла в Гордуме Екатеринбурга «единороссы»:
У других парламентских партий была похожая ситуация. Но причины, по которым лидеры региональных отделений партий отказались вкладываться в предвыборные кампании своих «опытных» депутатов, у всех разные. Хотя есть и одна общая: дефицит набранных голосов.
Согласно устоявшемуся мнению (его придерживаются, к примеру, политолог и городской депутат Константин Киселев, политтехнолог Александр Ханин и другие эксперты), для того, чтобы партия получила один мандат в Гордуме, ей нужно было преодолеть 5% барьер. А вот для двух мандатов эта планка вырастает до 15%.
Таким образом, «Единая Россия» (41,87%) претендует на 4-5 мандатов из 10, выделенных на партийные списки, ЛДПР (14,6%) — на 1-2 мандата, а КПРФ (12,36%), «Справедливая Россия — За правду» (11,14%), «Яблоко» (9,24%) и «Новые люди» (8,5%), вероятнее всего, получат по одному мандату.
Руслан Камалетдинов, Сергей Шадрин и Андрей Пирожков в прошедших выборах участвовать не стали. По мнению инсайдеров, причинами их решений могла стать кадровая политика лидера свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева.
«Я думаю, что Ивачев заранее озвучил свое решение: все силы будут брошены на избирательную кампанию его супруги, Виктории Ивачевой. В округе №22 она проиграла Дмитрию Сергину, но попадет в Гордуму по партийному списку, — считает инсайдер TagilCity.ru. — Вообще, у Ивачева очень странная кадровая политика, в результате которой все перспективные кадры от него бегут. К примеру, Пирожков, как я слышал, сейчас работает юристом у Кочеткова (бизнесмен Виталий Кочетков, прим.ред.)».
В итоге по одномандатным округам победил только один кандидат от КПРФ — Виктор Сомиков. Остальные кандидаты от коммунистов заняли вторые места. СМИ пишут, что Сомиков может быть аффилирован с одним из застройщиков, так что деньги на предвыборную кампанию у него, судя по всему, были. Кроме того, он избирался по тому же самому округу, в котором победил и в прошлый раз.
Странная ситуация сложилась с депутатом Гордумы от ЛДПР Антоном Гусевым. Инсайдеры TagilCity.ru, близкие к руководству ЛДПР, утверждают, что в этом году руководство СРО ЛДПР само отказалось от сотрудничества с ним. Причиной этого решения называют его аффилированность с бизнесменом Виталием Кочетковым. С другой стороны, в настоящее время он возглавляет екатеринбургский «Водоканал» и, возможно, сам не собирался продолжать карьеру депутата.
Как пишут СМИ, если ЛДПР получит два мандата, то, вероятнее всего, получат их помощница депутата Гордумы Алексея Вихарева Ксения Лещенко и бизнесмен Николай Вахрушев, которого также относят к «группе влияния» Вихарева.
Депутаты от «Справедливой России — За правду» Александр Караваев и Владимир Козлов также не стали принимать участие в предвыборной гонке. Инсайдеры утверждают, что и они тоже могут быть связаны с «группой влияния» Кочеткова.
Депутата Гордумы от «ЕР» Антона Швалева также можно отнести к этой же группе. Журналисты утверждают, что он мог пройти в Гордуму по общегородскому списку «Единой России», но из-за внутренних интриг «групп влияния» получил полупроходное девятое место и в новый созыв может и не попасть.
Часть депутатов Гордумы Екатеринбурга участвовали в предвыборной гонке, как одномандатники, но проиграли.
Ира Овчинникова зарегистрировалась в качестве самовыдвиженца, но в округе №4 сумела занять лишь третье место, проиграв кандидатам от «Единой России» и «Новых людей».
Владимир Стругов баллотировался в округе №20 от «Единой России» и занял второе место, проиграв кандидату от ЛДПР.
Роман Ступников вышел на предвыборную гонку от КПРФ. В округе №8 он проиграл кандидату от «Единой России», сыну депутата Госдумы РФ Андрея Альшевского, Александру.
Алексей Холодарев в прошлом созыве избрался от СРЗП, но в этот раз шел от «Яблока». В округе №5 проиграл «единороссу».
«В ряде округов конкуренция действительно была очень высокой. Были и партийные факторы, и личные. Изменения в партийных списках были ожидаемые. Мы наблюдали своего рода „передел влияния“ партийных спонсоров. Интересно, что из политики, в той или иной форме, ушла группа, близкая к „Таганскому ряду“. Не исключаю, что мы их еще увидим», — резюмировал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
19 депутатов Гордумы Екатеринбурга участвовали в выборах и сумели защитить свои мандаты. По мнению Анатолия Гагарина и других экспертов, здесь сыграла свою роль новая «нарезка» одномандатных округов (свердловский облизбирком изменил их границы весной). Политологи полагают, что это могло быть сделано, в том числе, и с учетом интересов тех или иных кандидатов, чтобы повысить их шансы на победу. Хотя личные и профессиональные качества всех вышеописанных депутатов эксперты не умаляют. Это действительно сильные политики, отмечают наблюдатели.