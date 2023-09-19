Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?

В итоге по одномандатным округам победил только один кандидат от КПРФ — Виктор Сомиков. Остальные кандидаты от коммунистов заняли вторые места. СМИ пишут, что Сомиков может быть аффилирован с одним из застройщиков, так что деньги на предвыборную кампанию у него, судя по всему, были. Кроме того, он избирался по тому же самому округу, в котором победил и в прошлый раз.