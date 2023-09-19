Лимаренко: развитие на фоне санкций — главная тема форума «Нефть и газ Сахалина»

Укрепление и расширение сотрудничества с дружественными азиатскими странами полностью отвечает целям поручения, которое президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал, оценивая перспективы экономического развития страны. «Разворот на Восток» в Сахалинской области поддерживают уже не первый год, работая с партнерами из Китая и Индии. На предстоящем международном форуме «Нефть и газ Сахалина» ожидается присутствие делегации Вьетнама, а именно — компании SEAMAP. Центр морской съемки и картографии из Социалистической Республики Вьетнам на сегодняшний день является ведущим предприятием отрасли, выполняя заказы на морскую съемку, картографирование, топографическую съемку на суше, морскую навигациию и позиционирование. Компания с 25-летним опытом работы заслужила доверие таких предприятий, как Idemitsu, Sumitomo Corp., BP, Premier Oil, «Вьетсовпетро».