Маркетплейс Wildberries вернет жителю Качканара деньги за некачественные смарт-часы

Часы мужчина вернул в магазин, а деньги ему назад не пришли. Тогда горожанин обратился с иском в суд. Рассмотрев материалы дела, в суде вынесли решение о взыскании с Wildberries стоимости товара, убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и юридических расходов. Общая сумма взыскания — почти 5000 рублей.