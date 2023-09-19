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Маркетплейс Wildberries вернет жителю Качканара деньги за некачественные смарт-часы

Маркетплейс Wildberries вернет жителю Качканара деньги за некачественные смарт-часы

19 сентября 2023, 08:51
Фото: 1MI
Жителю Качканара будут выплачены почти пять тысяч рублей за некачественные смарт-часы, которые он приобрел в интернет-магазине Wildberries.

После первого включения часы, проработав недолгое время, перестали включаться. Так как на маркетплейсе свердловчанину не предоставили контакты продавца, ему пришлось решать вопрос с возвратом денег напрямую с Wildberries, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Часы мужчина вернул в магазин, а деньги ему назад не пришли. Тогда горожанин обратился с иском в суд. Рассмотрев материалы дела, в суде вынесли решение о взыскании с Wildberries стоимости товара, убытков, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и юридических расходов. Общая сумма взыскания — почти 5000 рублей.

Напомним, в Екатеринбурге суд взыскал с «Эппл Рус» более 300 тысяч рублей за неисправности в iPhone 11, который приобрел местный житель.

Компания «Эппл Рус» выплатит жителю Екатеринбурга более 300 тысяч за дефект телефона
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