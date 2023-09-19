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Updated Сегодня, 08:22

Мошенники звонят жителям Невьянска под видом сотрудников поликлиники

Мошенники звонят жителям Невьянска под видом сотрудников поликлиники

19 сентября 2023, 08:22
Фото: 1MI
В Невьянске аферисты выманивают у людей личные данные под видом врачей.

Злоумышленники звонят горожанам и, представившись врачами, предлагают пройти диспансеризацию. Далее они интересуются паспортными и другими личными данными и информацией о родственниках, рассказали в Невьянской ЦРБ.

По словам представителей больницы, если свердловчанам действительно звонит врач или сотрудник регистратуры, чтобы предложить пройти диспансеризацию, он спрашивает только согласие и удобные время и дату для посещения клиники.

Напомним, в Нижнем Тагиле аферисты взламывают аккаунты людей в мессенджере WhatsApp и рассылают контактам просьбы перевести им определенную сумму денег якобы в долг.

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