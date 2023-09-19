Мошенники звонят жителям Невьянска под видом сотрудников поликлиники

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Злоумышленники звонят горожанам и, представившись врачами, предлагают пройти диспансеризацию. Далее они интересуются паспортными и другими личными данными и информацией о родственниках, рассказали в Невьянской ЦРБ.
По словам представителей больницы, если свердловчанам действительно звонит врач или сотрудник регистратуры, чтобы предложить пройти диспансеризацию, он спрашивает только согласие и удобные время и дату для посещения клиники.
Напомним, в Нижнем Тагиле аферисты взламывают аккаунты людей в мессенджере WhatsApp и рассылают контактам просьбы перевести им определенную сумму денег якобы в долг.