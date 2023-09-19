Мужчину в Екатеринбурге выставили из трамвая во время драки

Напомним, 4 сентября 2023 года в Екатеринбурге один из пассажиров стал агрессивно себя вести по отношению к подростку, который не хотел доставать телефон для оплаты проезда в толпе, сказав, что оплатит, когда в транспорте станет свободнее.