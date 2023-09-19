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Мужчину в Екатеринбурге выставили из трамвая во время драки

Мужчину в Екатеринбурге выставили из трамвая во время драки

19 сентября 2023, 03:47
В Екатеринбурге пассажира трамвая №13 выставили из салона за учиненную им драку. Инцидент случился около ТЦ «Карнавал» вечером 18 сентября 2023 года.

Екатеринбуржец в какой-то момент начал конфликт с юношей, который ехал в том же трамвае. Вскоре между ними завязалась драка, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр».

Скандального посетителя пришлось высадить из транспорта. В полиции зафиксировали факт инцидента. Полицейские сейчас проводят проверку.

Напомним, 4 сентября 2023 года в Екатеринбурге один из пассажиров стал агрессивно себя вести по отношению к подростку, который не хотел доставать телефон для оплаты проезда в толпе, сказав, что оплатит, когда в транспорте станет свободнее.

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