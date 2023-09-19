На трех улицах Нижнего Тагила появились «умные» светофоры

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Как уточнили в пресс-службе мэрии, построены и модернизированы светофоры на улицах Островского и Фрунзе. Еще одно современное сигнальное устройство появилось на перекрестке Зари–Максарева.
Наряду со светофорами установлены 15 детекторов транспорта на перекрестках улиц Островского– Ломоносова, Островского–Газетная, Фрунзе–Черных, Фрунзе–Черемшанская, Восточное–Северное, Космонавтов–Красноармейская. По задумке инженеров, эти устройства призваны помочь в мониторинге загруженности дорог.
С 2020 года проект ИТС реализуется в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За это время сумма его финансирования достигла 250 миллионов рублей.
Ранее в этот день сообщалось, что в Нижнем Тагиле движение автотранспорта на Муринских прудах будет организованно по временной схеме.