Некоторые западные бренды готовы вернуться в Россию после санкций

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Согласно информации, которая появилась в интернете, магазины Tommy Hilfiger могут вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на высказывания Павла Люлина, вице-президента Союза торговых центров.
По его словам, некоторые магазины этого бренда уже сейчас продолжают работать, но без вывески, чтобы не привлекать внимание. Однако компания все равно испытывает значительные убытки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В то же время в прошлом месяце компания PVH Corp., которая владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, покинула российский рынок. Единственным владельцем российского представительства стал отечественный предприниматель Денис Щукин. Это, по словам источника, создает возможность для компании официально и быстро восстановить продажи. Ожидается, что возвращение магазинов Tommy Hilfiger в Россию может произойти уже к концу 2023 года.
Анастасия Мельникова, экономист и преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, подчеркнула, что это явление не является чем-то уникальным.