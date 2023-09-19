Некоторые западные бренды готовы вернуться в Россию после санкций

В то же время в прошлом месяце компания PVH Corp., которая владеет брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, покинула российский рынок. Единственным владельцем российского представительства стал отечественный предприниматель Денис Щукин. Это, по словам источника, создает возможность для компании официально и быстро восстановить продажи. Ожидается, что возвращение магазинов Tommy Hilfiger в Россию может произойти уже к концу 2023 года.