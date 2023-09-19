Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском объяснил, зачем ее преследовал

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Эдуард Голиков сказал, что ехал за ней на велосипеде, потому что в тот вечер он вышел из дома, чтобы с кем-то познакомиться и вступить в половую связь, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что девушка пропала 8 августа. Она шла с электрички через лес домой, но так и не дошла. Ее тело нашли в канаве.
Задержан был Эдуард Голиков, который был последним, кто видел девушку дивой. Также у него нашли телефон школьницы. На допросах велосипедист заявлял, что не убивал девушку. До октября он пробудет в СИЗО.