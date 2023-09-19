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Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском объяснил, зачем ее преследовал

Обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском объяснил, зачем ее преследовал

19 сентября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Велосипедист, которого обвиняют в убийстве школьницы в Каменске-Уральском, рассказал, зачем преследовал девушку.

Эдуард Голиков сказал, что ехал за ней на велосипеде, потому что в тот вечер он вышел из дома, чтобы с кем-то познакомиться и вступить в половую связь, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, что девушка пропала 8 августа. Она шла с электрички через лес домой, но так и не дошла. Ее тело нашли в канаве.

Задержан был Эдуард Голиков, который был последним, кто видел девушку дивой. Также у него нашли телефон школьницы. На допросах велосипедист заявлял, что не убивал девушку. До октября он пробудет в СИЗО.

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