Ольга Бузова похвалила картины девочки с синдромом Дауна из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Сделать такой подарок для Ольги было давней мечтой Нины. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что девочке диагностировали синдром Дауна при рождении. Начинающая художница нарисовала певицу в розовых очках и арбузы. Эти картины она отнесла Ольге после ее выступления в Екатеринбурге.
За кулисы девочку пустили вместе с мамой. Отмечается, что певица была растрогана при встрече. Она высказала слова благодарности и поцеловала юную екатеринбурженку. Также Ольга сказала, что Нине нужно продолжать рисовать, потому что у нее есть талант.