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Ольга Бузова похвалила картины девочки с синдромом Дауна из Екатеринбурга

Ольга Бузова похвалила картины девочки с синдромом Дауна из Екатеринбурга

19 сентября 2023, 06:40
Фото: 1MI
Певица и телеведущая Ольга Бузова сделала комплимент картинам, которые нарисовала девочка из Екатеринбурга с синдромом Дауна. Свои произведения 9-летняя Нина подарила исполнительнице после концерта.

Сделать такой подарок для Ольги было давней мечтой Нины. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что девочке диагностировали синдром Дауна при рождении. Начинающая художница нарисовала певицу в розовых очках и арбузы. Эти картины она отнесла Ольге после ее выступления в Екатеринбурге.

За кулисы девочку пустили вместе с мамой. Отмечается, что певица была растрогана при встрече. Она высказала слова благодарности и поцеловала юную екатеринбурженку. Также Ольга сказала, что Нине нужно продолжать рисовать, потому что у нее есть талант.

Ольга Бузова занялась наукой в Екатеринбурге
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