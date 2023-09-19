Ольга Бузова похвалила картины девочки с синдромом Дауна из Екатеринбурга

За кулисы девочку пустили вместе с мамой. Отмечается, что певица была растрогана при встрече. Она высказала слова благодарности и поцеловала юную екатеринбурженку. Также Ольга сказала, что Нине нужно продолжать рисовать, потому что у нее есть талант.