Оперный театр в Екатеринбурге массово отменил спектакли

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Из театрального репертуара убрали 10 постановок, а заменить пришлось почти 20 спектаклей. Среди отмененных спектаклей — «Лебединое озеро», «Любовный напиток», «Риголетто», «Черевички», «Морозко» и другие. Информация об отменах и заменах появилась на официальном сайте театра.
Представители театра принесли извинения зрителям за причиненные неудобства. Также тех, кто уже взял билеты, попросили их вернуть до 21 декабря 2023 года. Причины изменения репертуара пока не сообщаются.
Напомним, в Нижнем Тагиле мошенница предложила местному жителю купить билет на сайте на несуществующий спектакль в драматическом театре. Однако мужчина заподозрил неладное и на уловку не повелся.