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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 07:23

Подросток в Екатеринбурге выстрелил другу в голову из пневматики

Подросток в Екатеринбурге выстрелил другу в голову из пневматики

19 сентября 2023, 05:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 15-летний школьник выстрелил из пневматического пистолета в голову своему другу.

Оружие было куплено в маркетплейсе. Подростки отправились к детской больнице, чтобы пострелять по жестяным банкам.

В какой-то момент один из мальчиков, крутя пистолет в руках, случайно из него выстрелил. Металлическая пуля попала в голову его приятелю, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Пуля попала в парня неглубоко. Пострадавшего увезли в больницу, где врачи извлекли пулю из области ранения. Подростка поставили на учет. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге мужчина на BMW махал пистолетом перед водителями автомобилей.

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#Происшествия#Больница#Полиция#Школьники#Подростки#Оружие#Пистолет#Пострадавший#ЧП#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Пневматический пистолет
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