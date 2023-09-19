Подросток в Екатеринбурге выстрелил другу в голову из пневматики

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Оружие было куплено в маркетплейсе. Подростки отправились к детской больнице, чтобы пострелять по жестяным банкам.
В какой-то момент один из мальчиков, крутя пистолет в руках, случайно из него выстрелил. Металлическая пуля попала в голову его приятелю, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Пуля попала в парня неглубоко. Пострадавшего увезли в больницу, где врачи извлекли пулю из области ранения. Подростка поставили на учет. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.
Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге мужчина на BMW махал пистолетом перед водителями автомобилей.