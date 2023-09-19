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Updated Сегодня, 11:22

Повар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым

Повар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым

19 сентября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Кулинарный блогер из Екатеринбурга Анастасия Луконина стала победительницей телешоу «Битва шефов» с ведущими Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым.

В разговоре с изданием «Моменты» Анастасия рассказала, что в финале шоу удивила жюри пастушьим пирогом, который готовила в ночь перед событием и еще теплым везла в такси. Сами съемки прошли четыре месяца назад, но все это время участникам было запрещено делиться своими впечатлениями.

Екатеринбурженка с восторгом оценила свой опыт участия в проекте, заверив, что там «все по-настоящему».

Хочется сказать всем, кто стесняется или не осмеливается на такие поступки и авантюры — надо пробовать, — советует Анастасия.

Ранее сообщалось, что повар из Екатеринбурга вышла в финал шоу «Кондитер».

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#Еда#Конкурс#Повар#Телешоу#Кулинария#Екатеринбург#Григорий Орлов
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