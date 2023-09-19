Повар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В разговоре с изданием «Моменты» Анастасия рассказала, что в финале шоу удивила жюри пастушьим пирогом, который готовила в ночь перед событием и еще теплым везла в такси. Сами съемки прошли четыре месяца назад, но все это время участникам было запрещено делиться своими впечатлениями.
Екатеринбурженка с восторгом оценила свой опыт участия в проекте, заверив, что там «все по-настоящему».
Хочется сказать всем, кто стесняется или не осмеливается на такие поступки и авантюры — надо пробовать, — советует Анастасия.
Ранее сообщалось, что повар из Екатеринбурга вышла в финал шоу «Кондитер».