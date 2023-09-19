Повар из Екатеринбурга победила в телешоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым

В разговоре с изданием «Моменты» Анастасия рассказала, что в финале шоу удивила жюри пастушьим пирогом, который готовила в ночь перед событием и еще теплым везла в такси. Сами съемки прошли четыре месяца назад, но все это время участникам было запрещено делиться своими впечатлениями.