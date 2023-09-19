«Просто закрыли и все»: полиция Нижнего Тагила не стала разбираться с убийством пса

Как пояснил редакции TagilCity.ru мужчина, он не согласен с таким решением. Он уверяет, что по записям с камер видеонаблюдения, личность стрелявшего можно установить. На кадрах видно, как мужчина ходит с оружием, беседует с хозяином пса, а также виден номер автомобиля.