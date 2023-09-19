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«Просто закрыли и все»: полиция Нижнего Тагила не стала разбираться с убийством пса

«Просто закрыли и все»: полиция Нижнего Тагила не стала разбираться с убийством пса

19 сентября 2023, 08:15
Фото: tagilcity.ru
Хозяин застреленного в Черноисточинске пса рассказал редакции TagilCity.ru, что накануне получил постановление о приостановлении расследования уголовного дела. Причиной, как сообщает дознаватель из Нижнего Тагила, стало неустановление обвиняемого.

Уголовное дело по данному поводу было возбуждено 13 июля. Уведомление о приостановлении разбирательство поступило хозяину убитой собаки Алексею Ольховику 15 сентября. Согласно документу из полиции, который имеется в распоряжении редакции, «уголовное дело прекратили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Данное постановление может быть обжаловано в прокуратуру либо в суд, — пишет дознаватель Кушникова.

Как пояснил редакции TagilCity.ru мужчина, он не согласен с таким решением. Он уверяет, что по записям с камер видеонаблюдения, личность стрелявшего можно установить. На кадрах видно, как мужчина ходит с оружием, беседует с хозяином пса, а также виден номер автомобиля.

Лейтенант полиции А. Р. Кушникова вынесла решение в приостановлении по уголовному делу в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, когда с камер видео наблюдения четко видно, что Штанько стреляет из винтовки и в заявление он и сам не отрицает что стрелял, — поясняет Алексей Ольховик.

Мужчина сообщил корреспонденту, что у него была застрелена еще одна собака. Винтовки, которые изымали у Владимира Штанько, вновь оказались у него, уверен хозяин застреленного щенка алабая.

Почему их ему отдали это — тоже загадка. Раз на него завели уголовное дело, повторную экспертизу по оружию полиция была обязана сделать тоже. Дознаватель, который изначально вел дело, сразу резко пошел почему-то в отпуск. Передали Кушниковой, которая соответственно вынесла решение, — комментирует редакции Алексей Ольховик.
Неизвестный застрелил щенка алабая у частного дома в Черноисточинске
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