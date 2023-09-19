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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Ремонт дорог по улице Фрунзе и Черноисточинскому шоссе в Тагиле завершится в октябре

Ремонт дорог по улице Фрунзе и Черноисточинскому шоссе в Тагиле завершится в октябре

19 сентября 2023, 13:27
Фото: tagilcity.ru
Ремонт дорожного полотна и прилегающих территорий по улице Фрунзе и Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле завершится уже в начале октября. Результат экспертизы дорожного полотна на этих участках соответствует всем допустимым нормам.

На сегодняшний день на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле уложено асфальтобетонное покрытие, и специалисты готовятся к монтажу автомобильных съездов. В ближайшее время будет отремонтирован и участок дороги на перекрестке Краснознаменная-Фрунзе-Верхняя Черепанова, благоустройство которого в рамках проекта БКАД предусмотрено не было.

Ремонт частка дороги на перекрестке Краснознаменная-Фрунзе-Верхняя Черепанова в Нижнем ТагилеРемонт частка дороги на перекрестке Краснознаменная-Фрунзе-Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле
Ремонт частка дороги на перекрестке Краснознаменная-Фрунзе-Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

В качестве покрытия для дороги будет использован специальный модификатор на основе активного резинового порошка. В него входит крошка от изношенных шин. Ее обрабатывают и внедряют в асфальтобетонную смесь. Это позволяет улучшить характеристики бетона. Независимая лаборатория из Екатеринбурга брала изготовленную смесь на экспертизу — качество материалов соответствует всем нормам.

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Также на площади перед Рудоуправлением подрядчик завершает укладку тротуарной плитки. По факту окончания намеченных работ, качество их выполнения будет оценивать комиссия.

Все идет к окончанию строительного сезона и нет каких-то отстающих объектов. Все они высокой степени готовности, остается 2-3 недели до полного завершения работ. Ко Дню работника дорожного хозяйства все объекты будут сданы, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Ремонт дороги по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

На Черноисточинском шоссе уже завершили все запланированные работы. Теперь у торгового центра «КИТ» появится своя транспортная развязка. В этом сезоне остается лишь оформить газоны, а уже в следующем году здесь установят новые светофоры.

Черноисточинское шоссе — самый крупный объект из намеченных дорог для ремонта, отметили, а администрации Нижнего Тагила.

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Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru
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