Ремонт дорог по улице Фрунзе и Черноисточинскому шоссе в Тагиле завершится в октябре

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
На сегодняшний день на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле уложено асфальтобетонное покрытие, и специалисты готовятся к монтажу автомобильных съездов. В ближайшее время будет отремонтирован и участок дороги на перекрестке Краснознаменная-Фрунзе-Верхняя Черепанова, благоустройство которого в рамках проекта БКАД предусмотрено не было.
В качестве покрытия для дороги будет использован специальный модификатор на основе активного резинового порошка. В него входит крошка от изношенных шин. Ее обрабатывают и внедряют в асфальтобетонную смесь. Это позволяет улучшить характеристики бетона. Независимая лаборатория из Екатеринбурга брала изготовленную смесь на экспертизу — качество материалов соответствует всем нормам.
Также на площади перед Рудоуправлением подрядчик завершает укладку тротуарной плитки. По факту окончания намеченных работ, качество их выполнения будет оценивать комиссия.
Все идет к окончанию строительного сезона и нет каких-то отстающих объектов. Все они высокой степени готовности, остается 2-3 недели до полного завершения работ. Ко Дню работника дорожного хозяйства все объекты будут сданы, — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
На Черноисточинском шоссе уже завершили все запланированные работы. Теперь у торгового центра «КИТ» появится своя транспортная развязка. В этом сезоне остается лишь оформить газоны, а уже в следующем году здесь установят новые светофоры.
Черноисточинское шоссе — самый крупный объект из намеченных дорог для ремонта, отметили, а администрации Нижнего Тагила.