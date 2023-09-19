Ремонт дорог по улице Фрунзе и Черноисточинскому шоссе в Тагиле завершится в октябре

На сегодняшний день на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле уложено асфальтобетонное покрытие, и специалисты готовятся к монтажу автомобильных съездов. В ближайшее время будет отремонтирован и участок дороги на перекрестке Краснознаменная-Фрунзе-Верхняя Черепанова, благоустройство которого в рамках проекта БКАД предусмотрено не было.