Следователи заинтересовались подростком из Екатеринбурга, который выстрелил в друга

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По данным СУ СК, по данному факту проводится проверка. Следователи считают, что выстрел произошел из-за неосторожности. Сейчас они выясняют, какая степень травмирования у пострадавшего и откуда у его приятеля был пистолет.
Ранее сообщалось что 15-летний мальчик выстрелил другу в голову из пневматического пистолета. Тогда же сообщалось, что оба подростка купили два пистолета на Wildberries и стреляли по жестяным банкам.