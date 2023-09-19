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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Следователи заинтересовались подростком из Екатеринбурга, который выстрелил в друга

Следователи заинтересовались подростком из Екатеринбурга, который выстрелил в друга

19 сентября 2023, 11:03
Фото: 1MI
Следователи заинтересовались 15-летним подростком из Екатеринбурга, который случайно выстрелил в голову своему ровеснику. Выстрел пришелся из пистолета.

По данным СУ СК, по данному факту проводится проверка. Следователи считают, что выстрел произошел из-за неосторожности. Сейчас они выясняют, какая степень травмирования у пострадавшего и откуда у его приятеля был пистолет.

Ранее сообщалось что 15-летний мальчик выстрелил другу в голову из пневматического пистолета. Тогда же сообщалось, что оба подростка купили два пистолета на Wildberries и стреляли по жестяным банкам.

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