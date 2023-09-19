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Состояние упавшей на рельсы метро жительницы Екатеринбурга остается крайне тяжелым

Состояние упавшей на рельсы метро жительницы Екатеринбурга остается крайне тяжелым

19 сентября 2023, 05:30
Фото: 1MI
Стало известно, в каком состоянии находится беременная женщина из Екатеринбурга, которая пострадала в метро, упав на рельсы.

Пострадавшей екатеринбурженке сделали операцию. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Напомним, происшествие случилось утром 18 сентября 2023 года на станции «Проспект Космонавтов». Женщина находится на третьем месяце беременности.

По словам одной из очевидиц, когда подходил поезд, пострадавшая наклонилась над полом, будто хотела что-то поправить или поднять.

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