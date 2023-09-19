Суд вынес приговор виновнику гибели 23-летней тагильчанки в ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Трагическая автоавария произошла в октябре 2021 года. Водитель Toyota Camry ехал по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с превышением скорости и пошел на обгон автомобиля Mazda 3, за рулем которого находилась 23-летняя тагильчанка. После столкновения машин японскую иномарку выбросило в кювет, она несколько раз перевернулась. Девушка впоследствии скончалась в больнице.
По обвинению в нарушении ПДД, повлекшему смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК), суд приговорил виновника аварии к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, а также взыскал с него 3,5 миллиона рублей в пользу семьи погибшей студентки. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали три человека.