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Суд вынес приговор виновнику гибели 23-летней тагильчанки в ДТП на Серовском тракте

Суд вынес приговор виновнику гибели 23-летней тагильчанки в ДТП на Серовском тракте

19 сентября 2023, 09:11
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области вынесли приговор 40-летнему жителю Нижнего Тагила, по вине которого в ДТП на Серовском тракте погибла 23-летняя девушка.

Трагическая автоавария произошла в октябре 2021 года. Водитель Toyota Camry ехал по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с превышением скорости и пошел на обгон автомобиля Mazda 3, за рулем которого находилась 23-летняя тагильчанка. После столкновения машин японскую иномарку выбросило в кювет, она несколько раз перевернулась. Девушка впоследствии скончалась в больнице.

По обвинению в нарушении ПДД, повлекшему смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК), суд приговорил виновника аварии к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, а также взыскал с него 3,5 миллиона рублей в пользу семьи погибшей студентки. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали три человека.

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#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Суд#Смертельное дтп#Авария#Григорий Орлов
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