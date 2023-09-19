Суд вынес приговор виновнику гибели 23-летней тагильчанки в ДТП на Серовском тракте

Трагическая автоавария произошла в октябре 2021 года. Водитель Toyota Camry ехал по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с превышением скорости и пошел на обгон автомобиля Mazda 3, за рулем которого находилась 23-летняя тагильчанка. После столкновения машин японскую иномарку выбросило в кювет, она несколько раз перевернулась. Девушка впоследствии скончалась в больнице.