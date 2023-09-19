Свердловский минздрав не планирует разворачивать ковидные госпитали

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 11 по 17 сентября ОРВИ заразились около 40 тысяч жителей — среди прочих возбудителей доминируют риновирусы и SARS-CoV-2, который вызывает ковид. В свою очередь в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом 19 сентября заявили, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48%.