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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Свердловский минздрав не планирует разворачивать ковидные госпитали

Свердловский минздрав не планирует разворачивать ковидные госпитали

19 сентября 2023, 14:58
Фото: 1MI
Свердловский минздрав пока не планирует вновь разворачивать ковидные госпитали, как это сделали власти Москвы.

В пресс-службе министерства агентству URA.ru пояснили, что эпидемиологическая обстановка в регионе по-прежнему не располагает к открытию коронавирусных отделений.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 11 по 17 сентября ОРВИ заразились около 40 тысяч жителей — среди прочих возбудителей доминируют риновирусы и SARS-CoV-2, который вызывает ковид. В свою очередь в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом 19 сентября заявили, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48%.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Больница#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость#Здравоохранение#Минздрав#Министерство здравоохранения#Григорий Орлов
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