Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле

В объявлении говорится о продаже действующего автотранспортного предприятия, которое работает на рынке пассажирских перевозок в Нижнем Тагиле более 20 лет. В собственности, по словам продавца, есть все необходимые ресурсы. Однако о размерах автопарка информации нет. Также в объявлении не говорится о количестве маршрутов. Общаться продавец готов только с реальными покупателями, сообщил он редакции TagilCity.ru, поэтому узнать о деталях бизнеса не удалось.