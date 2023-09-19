Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В объявлении говорится о продаже действующего автотранспортного предприятия, которое работает на рынке пассажирских перевозок в Нижнем Тагиле более 20 лет. В собственности, по словам продавца, есть все необходимые ресурсы. Однако о размерах автопарка информации нет. Также в объявлении не говорится о количестве маршрутов. Общаться продавец готов только с реальными покупателями, сообщил он редакции TagilCity.ru, поэтому узнать о деталях бизнеса не удалось.
Все необходимые лицензии, даже медицинскую, ремонтные боксы и боксы для хранения, а также штат сотрудников и долгосрочные контракты с мэрией Нижнего Тагила, — пишет продавец в объявлении.
На данном ресурсе с этого аккаунта ранее реализовывались различные товары — часы, парфюм, автодетали и моторюкзак.
Администрация Нижнего Тагила, добавим, работает с такими транспортными организациями, как ООО «Техноком», ООО «Объединение „Союз-НТ“ и ООО „Фирма ТАС (Тагилавтосервис)“. Помимо этого, в мэрии собрали команду по созданию городского перевозчика.