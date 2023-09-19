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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:48

Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле

Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле

19 сентября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Объявление по продаже готового бизнеса «Автотранспортное предприятие» в Нижнем Тагиле за 250 миллионов рублей появилось в сети. Продавец рассказал корреспонденту TagilCity.ru.ru, что подробности о бизнесе будет озвучивать только реальному покупателю.

В объявлении говорится о продаже действующего автотранспортного предприятия, которое работает на рынке пассажирских перевозок в Нижнем Тагиле более 20 лет. В собственности, по словам продавца, есть все необходимые ресурсы. Однако о размерах автопарка информации нет. Также в объявлении не говорится о количестве маршрутов. Общаться продавец готов только с реальными покупателями, сообщил он редакции TagilCity.ru, поэтому узнать о деталях бизнеса не удалось.

Все необходимые лицензии, даже медицинскую, ремонтные боксы и боксы для хранения, а также штат сотрудников и долгосрочные контракты с мэрией Нижнего Тагила, — пишет продавец в объявлении.

На данном ресурсе с этого аккаунта ранее реализовывались различные товары — часы, парфюм, автодетали и моторюкзак.

Администрация Нижнего Тагила, добавим, работает с такими транспортными организациями, как ООО «Техноком», ООО «Объединение „Союз-НТ“ и ООО „Фирма ТАС (Тагилавтосервис)“. Помимо этого, в мэрии собрали команду по созданию городского перевозчика.

Команда по созданию городского перевозчика создана в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Бизнес#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Автобус#Продажа#Автобусы#Юлия Степанова
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