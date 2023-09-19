Трое детей чуть не сгорели заживо в бараке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:33
В момент возгорания в доме присутствовали 15 человек, среди них было трое детей. Все они сумели самостоятельно эвакуироваться на улицу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара — 120 квадратных метров. К месту происшествия быстро приехали пожарные, и вскоре пламя было ликвидировано. Пострадавших нет.
Напомним, 11 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелся огонь в бане на базе отдыха «Демидовская усадьба». Приехавшим на вызов сотрудникам МЧС удалось быстро потушить пожар.