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В Екатеринбурге разгорелся пожар в бараке с детьми

Трое детей чуть не сгорели заживо в бараке в Екатеринбурге

19 сентября 2023, 04:33
Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге разгорелся пожар в бараке с детьми

В четырехквартирном бараке в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Происшествие случилось вечером 18 сентября 2023 года.

В момент возгорания в доме присутствовали 15 человек, среди них было трое детей. Все они сумели самостоятельно эвакуироваться на улицу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ИА «Ночные новости»

Площадь пожара — 120 квадратных метров. К месту происшествия быстро приехали пожарные, и вскоре пламя было ликвидировано. Пострадавших нет.

Напомним, 11 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелся огонь в бане на базе отдыха «Демидовская усадьба». Приехавшим на вызов сотрудникам МЧС удалось быстро потушить пожар.

В Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в бане на базе отдыха «Демидовская усадьба»
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