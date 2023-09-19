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В Асбесте почти неделю ищут пропавшую без вести 13-летнюю Викторию Цыганову

В Асбесте почти неделю ищут пропавшую без вести 13-летнюю Викторию Цыганову

19 сентября 2023, 09:23
Фото: 1MI
В Асбесте Свердловской области пятый день ищут 13-летнюю Викторию Цыганову. Девочка ушла из дома 15 сентября, и с тех пор с ней не могут связаться родные и друзья.

Об исчезновении ребенка сообщили в МО МВД «Асбестовский». В полиции опубликовали снимок школьницы и указали ее особые приметы: худощавое телосложение, черные волосы до плеч, зеленые глаза. Когда Вику видели в последний раз, она была одета в черную жилетку, черное худи, голубые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно об исчезновении девочки, просят передать сведения в полицию по номерам 8(34365) 2-04-02, 8(34365) 2-03-27.

В минувшие выходные в Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который целую ночь провел на улице.

Фото: МО МВД «Асбестовский»
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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Пропавшие без вести#Пропавший#Пропавшие#Григорий Орлов
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