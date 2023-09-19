В Асбесте почти неделю ищут пропавшую без вести 13-летнюю Викторию Цыганову

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Об исчезновении ребенка сообщили в МО МВД «Асбестовский». В полиции опубликовали снимок школьницы и указали ее особые приметы: худощавое телосложение, черные волосы до плеч, зеленые глаза. Когда Вику видели в последний раз, она была одета в черную жилетку, черное худи, голубые джинсы и белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно об исчезновении девочки, просят передать сведения в полицию по номерам 8(34365) 2-04-02, 8(34365) 2-03-27.
В минувшие выходные в Екатеринбурге нашли 10-летнего мальчика, который целую ночь провел на улице.