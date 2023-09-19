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В детской больнице Нижнего Тагила опровергли высокую заболеваемость ОРВИ

В детской больнице Нижнего Тагила опровергли высокую заболеваемость ОРВИ

19 сентября 2023, 10:56
Фото: tagilcity.ru
В Детской городской больнице Нижнего Тагила сообщили, что в городе нет вспышки заболеваемости ОРВИ, а повышенный спрос на вызов педиатра — обычное явление после выходных.

В понедельник, 11 сентября, по информации пресс-службы ДГБ, было 798 обращений для вызова врача на дом, а 18 сентября — 646. Данные приведены по пяти детским поликлиникам, исключая ту, что находится на Карла Маркса, 36. В среднем выходит по 8-9 вызовов на один участок.

Пока все спокойно, просто чаще всего в кол-центр жители города обращаются в понедельник утром до 10:00, по всем вопросам, не только для вызова врача на дом. Потом линия свободна, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ.

В случае подъема заболеваемости ОРВИ в кол-центре увеличивают количество операторов, привлекая сотрудников из других отделений.

Напомним, 18 сентября одной из жительниц Вагонки, чтобы вызвать врача на дом, пришлось ждать ответа оператора в течение получаса. Изначально тагильчанка была 83 в очереди. А некоторые родители не стали ждать ответа и ехали в поликлинику оставлять вызов очно.

Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Поликлиника#Заболеваемость#ОРВИ#Анна Григорьева#Детская больница#Педиатр
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