В детской больнице Нижнего Тагила опровергли высокую заболеваемость ОРВИ

В понедельник, 11 сентября, по информации пресс-службы ДГБ, было 798 обращений для вызова врача на дом, а 18 сентября — 646. Данные приведены по пяти детским поликлиникам, исключая ту, что находится на Карла Маркса, 36. В среднем выходит по 8-9 вызовов на один участок.