В Екатеринбурге агрессор с отверткой разнес подъезд дома на улице Студенческой

В областном управлении МВД журналистам сообщили, что полицейские доставили буйного гражданина в отделение и составили на него протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП — штраф 500–1000 рублей либо арест до 15 суток). Выяснилось, что дебошир не первый год портит жизнь соседям по дому, в том числе угрожая насилием. Жильцы несколько раз заявляли на него в полицию, но безрезультатно.