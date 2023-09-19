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Updated Сегодня, 15:46

В Екатеринбурге агрессор с отверткой разнес подъезд дома на улице Студенческой

В Екатеринбурге агрессор с отверткой разнес подъезд дома на улице Студенческой

19 сентября 2023, 15:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разъяренный мужчина с отверткой устроил погром в подъезде дома на улице Студенческой и попал на камеры видеонаблюдения.

На опубликованных изданием E1.RU кадрах видно, как мужчина в шортах и спортивной толстовке крушит подъезд — от его рук пострадали стенды и кнопка пожарной сигнализации. Все это происходит на глазах у бездействующего очевидца.

В областном управлении МВД журналистам сообщили, что полицейские доставили буйного гражданина в отделение и составили на него протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП — штраф 500–1000 рублей либо арест до 15 суток). Выяснилось, что дебошир не первый год портит жизнь соседям по дому, в том числе угрожая насилием. Жильцы несколько раз заявляли на него в полицию, но безрезультатно.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель BMW размахивал пистолетом перед другими автомобилистами в Академическом районе.

Фото: E1.RU
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#Происшествия#Полиция#Хулиган#Хулиганство#Дебошир#Екатеринбург#Григорий Орлов
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