В Екатеринбурге агрессор с отверткой разнес подъезд дома на улице Студенческой

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
На опубликованных изданием E1.RU кадрах видно, как мужчина в шортах и спортивной толстовке крушит подъезд — от его рук пострадали стенды и кнопка пожарной сигнализации. Все это происходит на глазах у бездействующего очевидца.
В областном управлении МВД журналистам сообщили, что полицейские доставили буйного гражданина в отделение и составили на него протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП — штраф 500–1000 рублей либо арест до 15 суток). Выяснилось, что дебошир не первый год портит жизнь соседям по дому, в том числе угрожая насилием. Жильцы несколько раз заявляли на него в полицию, но безрезультатно.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель BMW размахивал пистолетом перед другими автомобилистами в Академическом районе.