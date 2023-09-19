В Екатеринбурге дрифтера привлекли к ответственности за ночные гонки

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Он вместе с друзьями устроил гонки в ночь на 17 сентября на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта.
Известно, что водителем BMW оказался 30-летний житель Верхней Пышмы. У него 11-летний опыт вождения и 12-летний опыт дрифта. Мужчина сказал, что выбрал несанкционированную площадку для дрифта, потому что был уверен, что ничего плохого не произойдет.
В результате мужчину оштрафовали на полторы тысячи рублей. Впредь он пообещал так больше не делать, отметили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.