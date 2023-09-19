В Екатеринбурге дрифтера привлекли к ответственности за ночные гонки

Известно, что водителем BMW оказался 30-летний житель Верхней Пышмы. У него 11-летний опыт вождения и 12-летний опыт дрифта. Мужчина сказал, что выбрал несанкционированную площадку для дрифта, потому что был уверен, что ничего плохого не произойдет.