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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

В Екатеринбурге дрифтера привлекли к ответственности за ночные гонки

В Екатеринбурге дрифтера привлекли к ответственности за ночные гонки

19 сентября 2023, 13:25
Фото: 1MI
За ночное катание по центру Екатеринбурга к административной ответственности привлечен дрифтер.

Он вместе с друзьями устроил гонки в ночь на 17 сентября на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта.

Известно, что водителем BMW оказался 30-летний житель Верхней Пышмы. У него 11-летний опыт вождения и 12-летний опыт дрифта. Мужчина сказал, что выбрал несанкционированную площадку для дрифта, потому что был уверен, что ничего плохого не произойдет.

В результате мужчину оштрафовали на полторы тысячи рублей. Впредь он пообещал так больше не делать, отметили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

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