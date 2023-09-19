tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Екатеринбурге двое детей на самокате попали под машину

В Екатеринбурге двое детей на самокате попали под машину

19 сентября 2023, 03:25
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге два школьника, ехавшие на одном электросамокате, попали в ДТП. Происшествие случилось вечером 18 сентября 2023 года.

Школьники вдвоем ехали на одном самокате по четырехполосной проезжей части на запрещающий сигнал светофора. В какой-то момент на них наехал автомобиль, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Видео: ГИБДД по Екатеринбургу

Пострадавших детей забрали в больницу. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Сотрудники ГИБДД намерены оповестить о случившемся ПДН, чтобы организация привлекла родителей пострадавших к ответственности.

Напомним, 23 августа 2023 года в Екатеринбурге мотоциклист сбил курьера, ехавшего на электросамокате. В результате столкновения пострадал самокатчик.

Самокатчик пострадал в ДТП с мотоциклом в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Три человека пострадали в ДТП под ЕкатеринбургомШесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД. Среди них есть ребенокТрое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАД
#Происшествия#Больница#Дети#ДТП#ГИБДД#Школьники#Автомобиль#Видео#ЧП#Пострадавшие#Медицинская помощь#Екатеринбург#Самокат#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Вчера, 06:46
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Вчера, 11:02
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Вчера, 13:52
В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики
Вчера, 10:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:29