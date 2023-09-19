В Екатеринбурге двое детей на самокате попали под машину

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Школьники вдвоем ехали на одном самокате по четырехполосной проезжей части на запрещающий сигнал светофора. В какой-то момент на них наехал автомобиль, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Пострадавших детей забрали в больницу. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Сотрудники ГИБДД намерены оповестить о случившемся ПДН, чтобы организация привлекла родителей пострадавших к ответственности.
Напомним, 23 августа 2023 года в Екатеринбурге мотоциклист сбил курьера, ехавшего на электросамокате. В результате столкновения пострадал самокатчик.