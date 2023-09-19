В Екатеринбурге появятся 65 новых автобусов

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Каждый автобус рассчитан на 90 мест. Сейчас идет подготовка конкурсной документации, а вскоре объявят закупку транспорта. На обновление автопарка выделили деньги из казначейских кредитов. Соответствующее постановление подписало свердловское правительство.
Автобусы будут также курсировать в поселках Калиновский, Шабровский, Горный Щит, Медный, а также в екатеринбургском микрорайоне Изоплит, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Напомним, до конца декабря 2023 года в Екатеринбург будет проведена поставка 35 новых вместительных автобусов. Внешний корпус городского транспорта будет выкрашен в зеленый цвет.