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В Екатеринбурге появятся 65 новых автобусов

В Екатеринбурге появятся 65 новых автобусов

19 сентября 2023, 09:29
Фото: 1MI
65 новых пассажирских автобусов появятся в Екатеринбурге до 1 февраля 2024 года.

Каждый автобус рассчитан на 90 мест. Сейчас идет подготовка конкурсной документации, а вскоре объявят закупку транспорта. На обновление автопарка выделили деньги из казначейских кредитов. Соответствующее постановление подписало свердловское правительство.

Автобусы будут также курсировать в поселках Калиновский, Шабровский, Горный Щит, Медный, а также в екатеринбургском микрорайоне Изоплит, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, до конца декабря 2023 года в Екатеринбург будет проведена поставка 35 новых вместительных автобусов. Внешний корпус городского транспорта будет выкрашен в зеленый цвет.

В Екатеринбурге появятся 35 новых автобусов
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