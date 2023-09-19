В Екатеринбурге СК разбирается в избиении толпой южан мужчины на глазах у детей

Видеозаписью конфликта и его подробностями ранее поделился Telegram-канал Ural Mash. По информации журналистов, Василий гулял во дворе дома на улице Щербакова с годовалой дочерью в коляске и восьмилетним сыном. В ответ на замечание толпа агрессоров избила мужчину на глазах у детей, после чего его сторону встали соседи по жилкомплексу, и ситуация переросла в массовую драку.