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В Екатеринбурге СК разбирается в избиении толпой южан мужчины на глазах у детей

В Екатеринбурге СК разбирается в избиении толпой южан мужчины на глазах у детей

19 сентября 2023, 11:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге следователи СК проводят проверку в связи с нападением компании южан на парня с маленькими детьми, сделавшего им замечание из-за брошенного окурка.

Видеозаписью конфликта и его подробностями ранее поделился Telegram-канал Ural Mash. По информации журналистов, Василий гулял во дворе дома на улице Щербакова с годовалой дочерью в коляске и восьмилетним сыном. В ответ на замечание толпа агрессоров избила мужчину на глазах у детей, после чего его сторону встали соседи по жилкомплексу, и ситуация переросла в массовую драку.

Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, выполняются иные необходимые мероприятия, — говорится в релизе СК.

Как стало известно ранее, после нападения екатеринбуржец заявил на зачинщиков драки в полицию.

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#Следственный комитет#Избиение#Драка#Следствие#Массовая драка#Екатеринбург#Григорий Орлов
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