В Екатеринбурге СК разбирается в избиении толпой южан мужчины на глазах у детей

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Видеозаписью конфликта и его подробностями ранее поделился Telegram-канал Ural Mash. По информации журналистов, Василий гулял во дворе дома на улице Щербакова с годовалой дочерью в коляске и восьмилетним сыном. В ответ на замечание толпа агрессоров избила мужчину на глазах у детей, после чего его сторону встали соседи по жилкомплексу, и ситуация переросла в массовую драку.
Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, выполняются иные необходимые мероприятия, — говорится в релизе СК.
Как стало известно ранее, после нападения екатеринбуржец заявил на зачинщиков драки в полицию.