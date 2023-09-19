В Екатеринбурге состоится День индустриального кино

Так, жители и гости города смогут посмотреть фильмы «Девять дней одного года» (1961) и «Тот, кто с песней» (1988). Прийти на киносеансы можно бесплатно, но для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте кинофестиваля.