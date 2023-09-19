В Екатеринбурге состоится День индустриального кино

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Свердловской киностудии зрителям продемонстрируют три киноленты о промышленности. Это мероприятие может помочь вернуть Екатеринбургу статус центра индустриального кино, рассказали в пресс-службе фестиваля «Одна шестая».
Так, жители и гости города смогут посмотреть фильмы «Девять дней одного года» (1961) и «Тот, кто с песней» (1988). Прийти на киносеансы можно бесплатно, но для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте кинофестиваля.
Напомним, 4 октября 2023 года в Екатеринбурге стартует фестиваль кино «ЭтноФест».