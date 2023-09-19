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Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Екатеринбурге состоится День индустриального кино

В Екатеринбурге состоится День индустриального кино

19 сентября 2023, 04:13
Фото: 1MI
День индустриального кино в Екатеринбурге состоится в рамках международного фестиваля дебютного кино «Одна шестая». Мероприятие пройдет 19 сентября 2023 года.

В Свердловской киностудии зрителям продемонстрируют три киноленты о промышленности. Это мероприятие может помочь вернуть Екатеринбургу статус центра индустриального кино, рассказали в пресс-службе фестиваля «Одна шестая».

Так, жители и гости города смогут посмотреть фильмы «Девять дней одного года» (1961) и «Тот, кто с песней» (1988). Прийти на киносеансы можно бесплатно, но для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте кинофестиваля.

Напомним, 4 октября 2023 года в Екатеринбурге стартует фестиваль кино «ЭтноФест».

В Свердловской области состоится кинофестиваль «ЭтноФест»
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#Свободное время#Культура#Искусство#Мероприятие#Кино#Зрители#Досуг#Картины#Кинофестиваль#Киностудия#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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