В Екатеринбурге толпа южан избила парня на глазах у его маленьких детей

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По информации Telegram-канала Ural Mash, опубликовавшего кадры драки, инцидент произошел возле жилкоплекса «Ривер» на Ботанике. Молодой человек гулял с годовалой дочерью и восьмилетним сыном и пристыдил компанию парней из-за брошенного во дворе окурка, после чего агрессоры накинулись на него с кулаками.
Впоследствии один из нападавших попытался разрешить конфликт — на видеозаписи из лифта видно, как он «по-приятельски» обнимает избитого на глазах у детей мужчину. Однако примирение было недолгим: вскоре толпа вновь сцепилась с парнем, но в этот раз к нему прибыло подкрепление в лице соседей по ЖК. Потасовка закончилась прибытием полиции и заявлением на хулиганов от пострадавшего.
Ранее сообщалось о массовой драке в баре «Че почем» в центре Екатеринбурга, в которой пострадали четыре человека.