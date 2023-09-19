В Екатеринбурге толпа южан избила парня на глазах у его маленьких детей

Впоследствии один из нападавших попытался разрешить конфликт — на видеозаписи из лифта видно, как он «по-приятельски» обнимает избитого на глазах у детей мужчину. Однако примирение было недолгим: вскоре толпа вновь сцепилась с парнем, но в этот раз к нему прибыло подкрепление в лице соседей по ЖК. Потасовка закончилась прибытием полиции и заявлением на хулиганов от пострадавшего.