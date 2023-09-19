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Updated Сегодня, 10:36

В Екатеринбурге толпа южан избила парня на глазах у его маленьких детей

В Екатеринбурге толпа южан избила парня на глазах у его маленьких детей

19 сентября 2023, 10:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге толпа южан избила парня с детской коляской, сделавшего им замечание из-за брошенного окурка.

По информации Telegram-канала Ural Mash, опубликовавшего кадры драки, инцидент произошел возле жилкоплекса «Ривер» на Ботанике. Молодой человек гулял с годовалой дочерью и восьмилетним сыном и пристыдил компанию парней из-за брошенного во дворе окурка, после чего агрессоры накинулись на него с кулаками.

Впоследствии один из нападавших попытался разрешить конфликт — на видеозаписи из лифта видно, как он «по-приятельски» обнимает избитого на глазах у детей мужчину. Однако примирение было недолгим: вскоре толпа вновь сцепилась с парнем, но в этот раз к нему прибыло подкрепление в лице соседей по ЖК. Потасовка закончилась прибытием полиции и заявлением на хулиганов от пострадавшего.

Ранее сообщалось о массовой драке в баре «Че почем» в центре Екатеринбурга, в которой пострадали четыре человека.

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#Избиение#Полиция#Драка#Конфликт#Хулиганство#Екатеринбург#Григорий Орлов
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