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В Екатеринбурге запустят дополнительные автобусы

В Екатеринбурге запустят дополнительные автобусы

19 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пустят дополнительные автобусные рейсы на улице Ольховская.

В этой части города будет проходить автобус №61. Для него уже установлены остановочные комплексы, которые будут располагаться около железнодорожной станции «ВИЗ», пишет Е1.

В настоящее время на Ольховской улице ездит автобус №46, однако у станции он не останавливается.

Напомним, жители Екатеринбурга недовольны новым маршрутом автобуса №56 в Новокольцовском микрорайоне, так как теперь из-за того, что он будет ездить мимо студенческих общежитий с остановками, маршрут стал длиннее.

Екатеринбуржцы предложили организовать отдельный городской маршрут для студентов или пустить служебный автобус самому УрФУ.

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