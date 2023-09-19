В Екатеринбурге запустят дополнительные автобусы

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В этой части города будет проходить автобус №61. Для него уже установлены остановочные комплексы, которые будут располагаться около железнодорожной станции «ВИЗ», пишет Е1.
В настоящее время на Ольховской улице ездит автобус №46, однако у станции он не останавливается.
Напомним, жители Екатеринбурга недовольны новым маршрутом автобуса №56 в Новокольцовском микрорайоне, так как теперь из-за того, что он будет ездить мимо студенческих общежитий с остановками, маршрут стал длиннее.
Екатеринбуржцы предложили организовать отдельный городской маршрут для студентов или пустить служебный автобус самому УрФУ.