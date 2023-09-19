В Екатеринбурге завершено расследование убийства матерью двоих детей

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Убийство произошло 25 марта. Многодетная мать убила своего четырехлетнего и семилетнего ребенка. Затем она свела счеты с жизнью, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам сестры Наталии, к уголовной ответственности могут привлечь врачей психиатрической больницы. Женщина там лежала за некоторое врея до того, как совершила убийство.
Врачей, которые выписали ее из психиатрической больницы, проверяют на халатность. За месяц до трагических событий она там находилась. У нее был приступ. Через неделю после выписки ей вновь стало плохо. Она обращалась за помощью, но ей лишь прописывали успокоительные, — рассказала сестра умершей.
Ранее подруга сообщала, что проблемы с психикой у Натальи начались после того, как она переболела коронавирусом. У нее наблюдались депрессии.
Известно, что одного сына Наталья утопила, а второго задушила. Похоронены мать и сыновья в разных местах. По словам сестры умершей, в момент совершения убийства Наталья была неадекватна.