tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Екатеринбурге завершено расследование убийства матерью двоих детей

В Екатеринбурге завершено расследование убийства матерью двоих детей

19 сентября 2023, 13:48
Фото: 1MI
Завершилось расследование убийства матерью двоих своих детей. Трагедия произошла в Екатеринбурге.

Убийство произошло 25 марта. Многодетная мать убила своего четырехлетнего и семилетнего ребенка. Затем она свела счеты с жизнью, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам сестры Наталии, к уголовной ответственности могут привлечь врачей психиатрической больницы. Женщина там лежала за некоторое врея до того, как совершила убийство.

Врачей, которые выписали ее из психиатрической больницы, проверяют на халатность. За месяц до трагических событий она там находилась. У нее был приступ. Через неделю после выписки ей вновь стало плохо. Она обращалась за помощью, но ей лишь прописывали успокоительные, — рассказала сестра умершей.

Ранее подруга сообщала, что проблемы с психикой у Натальи начались после того, как она переболела коронавирусом. У нее наблюдались депрессии.

Известно, что одного сына Наталья утопила, а второго задушила. Похоронены мать и сыновья в разных местах. По словам сестры умершей, в момент совершения убийства Наталья была неадекватна.

Убившую троих детей мать из Екатеринбурга признали невменяемой
Узнать подробнее
Читайте также:
Подозреваемая в убийстве матери свердловчанка ранее избивала ееВ Свердловской области прокомментировали смерть 11-месячной девочкиВ Свердловской области девушка с сожителем убили и закопали свою мать
#Дети#Убийство#Психиатрическая больница#Мать#Врачи#Расследование#Утопление#Халатность#Трагедия#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Психические проблемы#Депрессии#Задушение#Неадекватность
Подпишитесь
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
Сегодня, 12:13
Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:42
В детской больнице Нижнего Тагила опровергли высокую заболеваемость ОРВИ
Сегодня, 10:56
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Вчера, 11:02
Вывеска магазина пуховиков в историческом центре Тагила не была согласована с мэрией
Сегодня, 06:50
Количество парковочных мест на проспекте Мира в Нижнем Тагиле не изменится
Сегодня, 14:00