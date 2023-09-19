В Ирбите нашли тело 36-летней беременной матери двоих детей

Как сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на неназванный источник, труп свердловчанки нашли в ее квартире на улице 50 лет Октября, где она проживала с сыновьями 7 и 10 лет и супругом. Через три месяца женщина должна была родить еще одного ребенка.