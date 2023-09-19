В Ирбите нашли тело 36-летней беременной матери двоих детей

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Как сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на неназванный источник, труп свердловчанки нашли в ее квартире на улице 50 лет Октября, где она проживала с сыновьями 7 и 10 лет и супругом. Через три месяца женщина должна была родить еще одного ребенка.
В областном главке СК журналистам рассказали, что на теле погибшей не было обнаружено следов насилия, назначена экспертиза. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что ее смерть, предварительно, не связана с чьим-то злым умыслом.
Вскоре в Свердловской области пройдет суд над 31-летним жителем Сухого Лога, который, как считает следствие, зарезал свою партнершу и сутки сидел с трупом в квартире.