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В Ирбите нашли тело 36-летней беременной матери двоих детей

В Ирбите нашли тело 36-летней беременной матери двоих детей

19 сентября 2023, 15:19
В Ирбите обнаружили тело 36-летней женщины, которая находилась на третьем триместре беременности.

Как сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на неназванный источник, труп свердловчанки нашли в ее квартире на улице 50 лет Октября, где она проживала с сыновьями 7 и 10 лет и супругом. Через три месяца женщина должна была родить еще одного ребенка.

В областном главке СК журналистам рассказали, что на теле погибшей не было обнаружено следов насилия, назначена экспертиза. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что ее смерть, предварительно, не связана с чьим-то злым умыслом.

Вскоре в Свердловской области пройдет суд над 31-летним жителем Сухого Лога, который, как считает следствие, зарезал свою партнершу и сутки сидел с трупом в квартире.

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#Происшествия#Следственный комитет#Свердловская область#Смерть#Полиция#Несчастный случай#Инцидент#Григорий Орлов
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