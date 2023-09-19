В Карпинске первоклассница сломала позвоночник в батутном парке

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщили в пресс-службе областного управления прокуратуры, несчастный случай произошел 17 сентября в Парке культуры и отдыха Дома культуры угольщиков (ДКУ). Семилетнюю девочку госпитализировали с компрессионным переломом, который она получила, прыгая на батуте.
Организаторов развлечения проверяют на предмет соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле трехлетней девочке оторвало палец на игровой площадке за ГДДЮТ.