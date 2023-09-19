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В Карпинске первоклассница сломала позвоночник в батутном парке

В Карпинске первоклассница сломала позвоночник в батутном парке

19 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Карпинске Свердловской области первоклассница сломала позвоночник в батутном парке, в связи с чем прокуратура города назначила проверку.

Как сообщили в пресс-службе областного управления прокуратуры, несчастный случай произошел 17 сентября в Парке культуры и отдыха Дома культуры угольщиков (ДКУ). Семилетнюю девочку госпитализировали с компрессионным переломом, который она получила, прыгая на батуте.

Организаторов развлечения проверяют на предмет соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле трехлетней девочке оторвало палец на игровой площадке за ГДДЮТ.

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#Происшествия#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Аттракционы#Несчастный случай#Травмы#Григорий Орлов
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