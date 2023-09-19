В конце сентября центр Екатеринбурга перекроют из-за съемок комедии

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — говорится в сообщении горадминистрации.
В мэрии уточнили, что эпизод картины будут снимать рядом с Домом Севастьянова. С девяти часов вечера до восьми утра движение автотранспорта по дороге от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта будет недоступно.
Фильм «Адам и Ева 2.0» режиссера Ильи Фарфеля выйдет в прокат в 2024 году. По сюжету, главные герои, роли которых исполнят Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев, оказываются последними землянами. Поэтому для съемок финальной сцены важно, чтобы в кадре не было никого, кроме двух людей.
Ранее сообщалось, что перекрытие улицы Сурикова в Екатеринбурге продлили до октября из-за строительства ливневки.