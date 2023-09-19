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В конце сентября центр Екатеринбурга перекроют из-за съемок комедии

В конце сентября центр Екатеринбурга перекроют из-за съемок комедии

19 сентября 2023, 16:04
Фото: 1MI
В ночь на 28 сентября в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина из-за съемок фантастической комедии «Адам и Ева 2.0».
Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, — говорится в сообщении горадминистрации.

В мэрии уточнили, что эпизод картины будут снимать рядом с Домом Севастьянова. С девяти часов вечера до восьми утра движение автотранспорта по дороге от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта будет недоступно.

Фильм «Адам и Ева 2.0» режиссера Ильи Фарфеля выйдет в прокат в 2024 году. По сюжету, главные герои, роли которых исполнят Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев, оказываются последними землянами. Поэтому для съемок финальной сцены важно, чтобы в кадре не было никого, кроме двух людей.

Ранее сообщалось, что перекрытие улицы Сурикова в Екатеринбурге продлили до октября из-за строительства ливневки.

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