В конце сентября центр Екатеринбурга перекроют из-за съемок комедии

Фильм «Адам и Ева 2.0» режиссера Ильи Фарфеля выйдет в прокат в 2024 году. По сюжету, главные герои, роли которых исполнят Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев, оказываются последними землянами. Поэтому для съемок финальной сцены важно, чтобы в кадре не было никого, кроме двух людей.