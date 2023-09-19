В Лесном чиновник отделался штрафом за взятку в 720 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, фигурантом коррупционного дела стал сотрудник муниципального учреждения «Управление капитального строительства». В 2019 году МО заключило с ООО «Стройсвязь» контракт стоимостью почти в 69 миллионов рублей — подрядчик обязался реконструировать местный парк отдыха.
Впоследствии ведущий специалист по надзору за строительством Константин Куйкуров получил от коммерческой фирмы взятку в 720 тысяч рублей за приемку работ и «общее покровительство». По обвинению в крупной коррупции (ч. 5 ст. 290 УК) экс-чиновника приговорили к минимально возможному штрафу в 2 миллиона рублей и запретили ему занимать должности в госуправлении.
Накануне стало известно об увольнении главного свердловского дорожника Вячеслава Данилова, которого якобы заподозрили во взяточничестве.