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В Лесном чиновник отделался штрафом за взятку в 720 тысяч рублей

В Лесном чиновник отделался штрафом за взятку в 720 тысяч рублей

19 сентября 2023, 09:57
Фото: 1MI
В закрытом городе Лесном Свердловской области чиновника осудили за получение взятки от подрядчика, выполнявшего реконструкцию городского парка культуры и отдыха.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, фигурантом коррупционного дела стал сотрудник муниципального учреждения «Управление капитального строительства». В 2019 году МО заключило с ООО «Стройсвязь» контракт стоимостью почти в 69 миллионов рублей — подрядчик обязался реконструировать местный парк отдыха.

Впоследствии ведущий специалист по надзору за строительством Константин Куйкуров получил от коммерческой фирмы взятку в 720 тысяч рублей за приемку работ и «общее покровительство». По обвинению в крупной коррупции (ч. 5 ст. 290 УК) экс-чиновника приговорили к минимально возможному штрафу в 2 миллиона рублей и запретили ему занимать должности в госуправлении.

Накануне стало известно об увольнении главного свердловского дорожника Вячеслава Данилова, которого якобы заподозрили во взяточничестве.

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#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Чиновники#Коррупция#Взятка#Взяточничество#Григорий Орлов
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