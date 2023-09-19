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В Нижнем Тагиле планируют очистить от загрязнений реку Баранча

В Нижнем Тагиле планируют очистить от загрязнений реку Баранча

19 сентября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Подрядчика для разработки проектной документации по ликвидации загрязнения участка русла реки Баранча ищет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Работы будут проводиться в поселке Евстюниха на территории Нижнего Тагила.

На разработку проекта выделено около 6,5 миллиона рублей. Он должен быть окончен до 4 декабря 2023 года.

Ликвидацию загрязнения планируют проводить на протяженности участка русла реки Баранча длиной около одного километра от автодорожного моста через водоем до впадения в Тагил.

Работы приведут к улучшению качества воды. Проектные решения должны обеспечить восстановление функциональной способности геоэкосистемы реки Баранча, чтобы водный объект смог воспроизводить и поддерживать экологически безопасные условия существования биоты.

Напомним, проектную документацию по очистке донных отложений Авроринского водохранилища в Черноисточинске под Нижним Тагилом за четыре миллиона рублей разработает фирма из Москвы.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Евстюниха#Очистка водоемов#Евгения Сафина#Баранча#Русло
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