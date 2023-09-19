В Нижнем Тагиле планируют очистить от загрязнений реку Баранча

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
На разработку проекта выделено около 6,5 миллиона рублей. Он должен быть окончен до 4 декабря 2023 года.
Ликвидацию загрязнения планируют проводить на протяженности участка русла реки Баранча длиной около одного километра от автодорожного моста через водоем до впадения в Тагил.
Работы приведут к улучшению качества воды. Проектные решения должны обеспечить восстановление функциональной способности геоэкосистемы реки Баранча, чтобы водный объект смог воспроизводить и поддерживать экологически безопасные условия существования биоты.
Напомним, проектную документацию по очистке донных отложений Авроринского водохранилища в Черноисточинске под Нижним Тагилом за четыре миллиона рублей разработает фирма из Москвы.