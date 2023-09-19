tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В Ревде подросток угнал автомобиль и попал в ДТП

В Ревде подросток угнал автомобиль и попал в ДТП

19 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Подросток из Ревды угнал чужой автомобиль и попал на нем в аварию. Школьнику 16 лет.

После случившегося в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает МО МВД России «Ревдинский».

Известно, что юноша угнал иномарку Toyota Avensis, которая стоит 300 тысяч рублей. Это произошло 17 сентября. Заметив пропажу машины, в полицию обратился ее владелец.

Он отметил, что угнал авто его дальний родственник, и что сделал это он, чтобы покататься на машине ночью. Школьник оперативно был задержан. Выяснилось, что во время катания, он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Поле чего он бросил угнанное авто и убежал.

В результате машину вернули хозяину, а на школьника завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».

Ранее в ночь на 17 августа у дома в районе Выи в Нижнем Тагиле был угнан автомобиль ВАЗ.

Под Екатеринбургом подросток угнал мотоцикл соседа, чтобы начать новую жизнь
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга осужден пожизненно за кражу, убийство и разбойВ Сухом Логу задержан стрелявший в майора экс-полицейскийКонфликт полицейского и подростка в Нижнем Тагиле попал на видео
#Происшествия#ДТП#Полиция#Уголовное дело#Ревда#Столкновение#Ключи#Задержание#Бабушка#Верхотурье#ВАЗ#Воровство#Угон автомобиля#Дарья Сорокина#МО МВД России#Управление автомобилем#Припаркованная машина#Неправомерное завладение#Приятельница
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: режим НМУ, нарушения завода, свалка автобусов
Вчера, 06:46
Главного свердловского дорожника Данилова уволили из-за подозрений во взяточничестве
Вчера, 11:02
Ваш звонок 83-й в очереди: в Нижнем Тагиле выросла заболеваемость детей
Вчера, 13:52
В долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики
Вчера, 10:02
По сколько и на что сдают родители школьников в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
Удивила жителей и напугала птиц: куница попала на видео во дворах в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:29