В Ревде подросток угнал автомобиль и попал в ДТП

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
После случившегося в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает МО МВД России «Ревдинский».
Известно, что юноша угнал иномарку Toyota Avensis, которая стоит 300 тысяч рублей. Это произошло 17 сентября. Заметив пропажу машины, в полицию обратился ее владелец.
Он отметил, что угнал авто его дальний родственник, и что сделал это он, чтобы покататься на машине ночью. Школьник оперативно был задержан. Выяснилось, что во время катания, он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Поле чего он бросил угнанное авто и убежал.
В результате машину вернули хозяину, а на школьника завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством».
Ранее в ночь на 17 августа у дома в районе Выи в Нижнем Тагиле был угнан автомобиль ВАЗ.