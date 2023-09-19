В Ревде подросток угнал автомобиль и попал в ДТП

Он отметил, что угнал авто его дальний родственник, и что сделал это он, чтобы покататься на машине ночью. Школьник оперативно был задержан. Выяснилось, что во время катания, он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Поле чего он бросил угнанное авто и убежал.