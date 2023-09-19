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В Свердловской области было видно редкое северное сияние

В Свердловской области было видно редкое северное сияние

19 сентября 2023, 07:58
Фото: «Свет Екатеринбург»
Редкое северное сияние наблюдали жители Свердловской области. Природное явление было замечено в небе в Сухоложском районе в ночь с 18 на 19 сентября.

Кадры той ночи размещены в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».

Отмечается, что полярное сияние замечали на Среднем Урале в этом году уже несколько раз. К примеру, в ночь на 24 апреля его видели в Верхнем Тагиле, а в ночь на 28 февраля — в Краснотурьинске.

Фото: «Свет Екатеринбург»

Такое явление может возникать в любой сезон. Увидеть его можно, в основном, за чертой городов. Происходит сияние из-за сильной магнитной бури. Также в такой период времени те люди, которые считаются метеозависимыми, могут чувствовать некоторое недомогание.

Жители Свердловской области заметили северное сияние
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#Свердловская область#Краснотурьинск#Магнитная буря#Средний Урал#Верхний Тагил#Северное сияние#Сухоложский район#Дарья Сорокина#Живая природа#Полярное сияние#Метеозависимость
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