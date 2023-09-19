В Свердловской области было видно редкое северное сияние

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Кадры той ночи размещены в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».
Отмечается, что полярное сияние замечали на Среднем Урале в этом году уже несколько раз. К примеру, в ночь на 24 апреля его видели в Верхнем Тагиле, а в ночь на 28 февраля — в Краснотурьинске.
Такое явление может возникать в любой сезон. Увидеть его можно, в основном, за чертой городов. Происходит сияние из-за сильной магнитной бури. Также в такой период времени те люди, которые считаются метеозависимыми, могут чувствовать некоторое недомогание.